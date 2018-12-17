13:58
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Вінницький Спасо-Преображенський собор УПЦ МП перейшов до Православної церкви України, – ЗМІ

      406 Читать новость на русском
      Вінницький Спасо-Преображенський собор УПЦ МП перейшов до Православної церкви України, – ЗМІ
      Вінницький Спасо-Преображенський собор УПЦ МП перейшов до Православної церкви України, – ЗМІ / orthodox.vinnica.ua

      У понеділок 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату перейшов до складу новоствореної Православної церкви України.

      Про це повідомив протоієрей Димитрій, пише Громадське.

      Читайте також: УПЦ МП зібралася на екстрене засідання Синоду

      Відомо, що про перехід собору до ПЦУ під час служби оголосив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Він залишається настоятелем цього собору.

      Отець Димитрій спростував інформацію про те, шо під час служіння частина вірян через незгоду з приєднанням до ПЦУ пішли з собору.

      Не було такого, всі залишилися на службі. А митрополит Симеон сказав, що кожен має сам собі вирішити, і що всі мають вибір, де молитися,
      — сказав протоієрей.

      За його словами, Спасо-Преображенський кафедральний собор поки що єдиний на Вінниччині з УПЦ МП, який перейшов до ПЦУ.

      До слова у Міністерстві внутрішніх справ спростували чутки про захоплення Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини України УПЦ МП Єдина помісна церква Релігія Вінниця
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Як вплине закон про деокупацію на ситуацію на Донбасі: думка експерта
      4 жовтня 2017 , 07:02
      Ярмоленко у матчі Вімблдон – Вест Хем: відео усіх дій українця і дуже неоднозначна реакція фанатів
       29 серпня , 12:08
      Голкіпер, що належить Динамо, не пропустив вперше за 4 матчі – його команда розгромила суперника
       22 листопада , 20:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук