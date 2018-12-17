Вінницький Спасо-Преображенський собор УПЦ МП перейшов до Православної церкви України, – ЗМІ
У понеділок 17 грудня Вінницький Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату перейшов до складу новоствореної Православної церкви України.
Про це повідомив протоієрей Димитрій, пише Громадське.
Читайте також: УПЦ МП зібралася на екстрене засідання Синоду
Відомо, що про перехід собору до ПЦУ під час служби оголосив митрополит Вінницький і Барський Симеон. Він залишається настоятелем цього собору.
Отець Димитрій спростував інформацію про те, шо під час служіння частина вірян через незгоду з приєднанням до ПЦУ пішли з собору.
Не було такого, всі залишилися на службі. А митрополит Симеон сказав, що кожен має сам собі вирішити, і що всі мають вибір, де молитися,
— сказав протоієрей.
За його словами, Спасо-Преображенський кафедральний собор поки що єдиний на Вінниччині з УПЦ МП, який перейшов до ПЦУ.
До слова у Міністерстві внутрішніх справ спростували чутки про захоплення Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату.
Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.
Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія