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      У МВС прокоментували чутки про захоплення храму УПЦ Московського патріархату у Вінниці

      1678 Читать новость на русском
      Спасо-Преображенський собор не захоплювали
      Спасо-Преображенський собор не захоплювали / spzh.news

      У Міністерстві внутрішніх справ спростували чутки про захоплення Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

      Перший заступник міністра Сергій Яровий закликав ЗМІ не поширювати фейкову новину про захоплення Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці.

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      "Всі намагання спекулювати на темі Об’єднавчого Собору у такий важливий для держави час недопустимі. Тому закликаємо представників ЗМІ публікувати виключно перевірену інформацію. Будь-які провокації, спроби нагнітання ситуації навколо Об’єднавчого Собору як в столиці, так і в регіонах, будуть суворо присікатися", – сказав він.

      У самій же Вінницькій єпархії УПЦ Московського патріархату також підтвердили, що їх ніхто не захоплював і у соборі все спокійно. Там зазначили, що метою чуток є створення напруги серед вірян у Вінниці.

      Повідомляємо, що з 1991 року фактично і з 1993 року юридично приміщення Спасо-Преображенського кафедрального собору м. Вінниці передані у постійне безоплатне користування релігійній громаді собору і на даний момент залишаються в користуванні громади. В той же час будівлі собору і історичного архітектурного комплексу "Мури", до якого вони входять і який є пам’яткою архітектури національного значення, є власністю держави України і перебувають під її охороною,
      – вказали у прес-службі. 

      Зазначимо, що розігнав "зраду" "Союз православних журналістів", а російські ЗМІ її залюбки підхопили. Після оприлюднення спростування прес-службою єпархії, у "Союзі" заявили, що його опублікували "під тиском". 

      До слова, о 10 годині 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури. На захід прибули президент Петро Порошенко, міністр культури Євген Нищук і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

      Теги: Новини України Релігія УПЦ МП Вінниця
      Джерело: 24 Канал
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