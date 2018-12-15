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      В МВД прокомментировали слухи о захвате храма УПЦ Московского патриархата в Виннице

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      Спасо-Преображенский собор не захватывали
      Спасо-Преображенский собор не захватывали / spzh.news

      В Министерстве внутренних дел опровергли слухи о захвате Винницкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Первый заместитель министра Сергей Яровой призвал СМИ не распространять фейковую новость о захвате Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице.

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      "Все попытки спекулировать на теме Объединительного Собора в такое важное для государства время недопустимы. Поэтому призываем представителей СМИ публиковать только проверенную информацию. Любые провокации, попытки нагнетания ситуации вокруг Объединительного Собора как в столице, так и в регионах, будут строго пресекаться", – сказал он.

      В самой же Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата также подтвердили, что их никто не захватывал и в соборе все спокойно. Там отметили, что целью слухов является создание напряжения среди верующих в Виннице.

      Сообщаем, что с 1991 года фактически и с 1993 года юридически помещения Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Виннице переданы в постоянное безвозмездное пользование религиозной общине собора и сейчас остаются в пользовании общины. В то же время постройки собора и исторического архитектурного комплекса "Муры", в который они входят и который является памятником архитектуры национального значения, является собственностью государства Украина и находятся под ее охраной,
      – указали в пресс-службе.

      Отметим, что разогнал "измену" "Союз православных журналистов", а российские СМИ ее охотно подхватили. После обнародования опровержения пресс-службой епархии, в "Союзе" заявили, что его опубликовали "под давлением".

      К слову, в 10 часов 15 января в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура. На мероприятие прибыли президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук и вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

      Теги: Новости Украины Религия УПЦ МП Винница
      Источник: 24 Канал
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