Михайлівський собор стане головним для Української православної церкви

Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

Про це після першої слжуби на посаді предстоятеля Єдиної помісної української церкви заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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"Ми прагнемо, щоб кафедральним собором єдиної української православної церкви був древній храм київських митрополитів — Софія Київська. Але ми розуміємо, наскільки ця пам’ятка є дорогою для нашого українського народу", — зазначив він.

Епіфаній обґрунтував своє рішення тим, що церква "самостійно не зможе опікуватись цією величною пам’яткою".

У самому храмі Софії будуть звершуватись богослужіння в дні великих християнських свят та в дні великих історичних свят для українського народу. Діючим кафедральним собором буде саме Михайлівський Золотоверхий собор, бо у Володимирському кафедральному соборі буде і надалі звершувати своє служіння святіший патріарх Філарет,

– зауважив митрополит.

Очільник УПЦ також наголосив, що Філарет буде почесно діючим духовним наставником єдиної Помісної української православної церкви.

Раніше ж спікер парламенту Андрій Парубій заявляв, що Собор святої Софії у Києві має стати головним собором єдиної Української православної церкви. Саме у ньому мають проходити богослужіння помісної церкви.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

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