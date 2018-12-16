Очільник УПЦ МП Онуфрій втратив титул митрополита Київського

Глава Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського.

Раніше 24 канал повідомляв, що Вселенський патріархат вирішив позбавити голову УПЦ МП Онуфрія титулу митрополита Київського після проведення Об'єднавчого собору Української православної церкви.

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Як відомо з листа, який надіслав святійший Вселенський патріарх Митрополиту Онуфрію, з моменту обрання канонічного предстоятеля православної церкви України він втрачає право на цей титул,

– повідомив речник УПЦ КП архієпископ Євстратій Зоря.

Також він додав, що Московський патріархат, за державним законодавством, продовжить існувати в Україні, проте "поступово відбуватиметься об'єднання з Українською церквою тих, хто бажає цього добровільно".

"Тобто з точки зору вселенського православ’я, присутність Московського патріархату на території України вже не відповідає канонам, а канонам відповідає якраз перебування в Українській помісній православній церкві", – зазначив Зоря.

Дивіться відео: Євстратій Зоря про Єдину помісну церкву в Україні та позбавлення глави УПЦ МП титулу

Додамо, що назва новоствореної об'єднавчої церкви, за статутом, звучить як "Православна церква України". А титул її предстоятеля – "Блаженнійший Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України".

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія: