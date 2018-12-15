Відома офіційна назва нової церкви України та титул предстоятеля

Речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) озвучив офіційну назву новоутвореної автокефальної православної церкви та титул предстоятеля.

Про це він повідомив у Facebook.

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24 канал писав, що у неділю, 16 грудня, новообраний предстоятель помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі. Вона розпочнеться о 10 ранку.

Архієпископ також наголосив на правильній офіційній назві новоствореної української церкви. За його словами, назва згідно зі статутом звучить як "Православна церква України".

Також можна вживати УПЦ (не плутати з МП),

– додав Євстратій.

Архієпископ також оприлюднив титул предстоятеля: "Блаженнійший Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України".

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія:

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.