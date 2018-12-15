01:01
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Відома офіційна назва нової церкви України та титул предстоятеля

      958 Читать новость на русском
      Стала відома назва нової української церкви
      Стала відома назва нової української церкви / Офіційний сайт Президента України

      Речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) озвучив офіційну назву новоутвореної автокефальної православної церкви та титул предстоятеля.

      Про це він повідомив у Facebook.

      Читайте також: В Україні створили Єдину автокефальну православну церкву: відомі деталі обрання предстоятеля

      24 канал писав, що у неділю, 16 грудня, новообраний предстоятель помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі. Вона розпочнеться о 10 ранку. 

      Архієпископ також наголосив на правильній офіційній назві новоствореної української церкви. За його словами, назва згідно зі статутом звучить як "Православна церква України".

      Також можна вживати УПЦ (не плутати з МП),
      – додав Євстратій.

      Архієпископ також оприлюднив титул предстоятеля: "Блаженнійший Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України".

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія:

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
      Теги: Новини України Томос Релігія Єдина помісна церква Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 15 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 грудня: Єдина помісна православна церква в Україні та катастрофа СУ-27
      15 грудня , 22:12 Головні новини 15 грудня: Єдина помісна православна церква в Україні та катастрофа СУ-27
      3084
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      15 грудня , 18:31 Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      3919
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      15 грудня , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 3861
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      15 грудня , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 4677
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Хакерська атака в Україні: як вберегтися від вірусів
       24 жовтня 2017 , 18:05
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Український винахідник показав електромобіль власної розробки: Відео
       13 серпня , 09:53
      Нардеп: питання "євроблях" можуть вирішити на цьому тижні
       5 листопада , 15:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук