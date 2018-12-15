Вселенський патріарх благословив главу Православної церкви України

Вселенський патріарх Варфоломій мав розмову новообраним митрополитом Київським Епіфанієм, привітав його з обранням предстоятелем православної церкви України та благословив.

Про це архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) повідомив у Facebook.

Читайте також: Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав і благословив новообраного Предстоятеля Помісної Церкви,

– написав він.

Як повідомляє ВВС-Україна, новообраний митрополит Київський Епіфаній зателефонував до Варфоломія, аби повідомити про обрання та попросити благословення. Вселенський патріарх благословив та привітав митрополита.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.