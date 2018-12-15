В Україні створили Єдину помісну православну церкву: з’явилась перша реакція РПЦ

У РПЦ заявили, що Українська православна церква Московського патріархату не припинятиме своєї діяльності і після створення в Україні єдиної автокефальної помісної православної церкви.

Про це повідомив прес-секретар патріарха Московського і всієї Русі Кирила священик Олександр Волков, пише ТАСС.

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Так, в РПЦ переконані, що "канонічне православ’я" в Україні нібито "змінилось ще більше".

Російська православна церква молиться в усій своїй повноті за всебічне зміцнення Української православної церкви під керівництвом Онуфрія,

– стверджують там.

Представник Кирила наголосив, що Українська православна церква не припинить свою роботу в Україні. При цьому Волков вважає, що в церковному житті України після Об’єднавчого собору "нічого не змінилося".

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.