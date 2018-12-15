Глава Єдиної української православної церкви вперше звернувся до українців

Сьогодні справді історична подія – ми зуміли об’єднати три гілки українського православ’я в Єдину помісну православну церкву. Господь почув наші прохання і подав нам довгоочікувану єдність.

Про це голова новоствореної Української православної церкви митрополит Епіфаній сказав у своїй промові перед українцями на Софіївській площі.

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Єпископ наголосив, що усі українці стали свідками історичної події. Так, сьогодні три гілки українського православ’я об’єднались в Єдину помісну православну церкву.

Ми подолали всі ці перепони, які були на цьому нелегкому шляху. Ми зуміли засвідчити, що можемо об’єднатися і створити в Україні Єдину помісну православну церкву,

– сказав Епіфаній.

Єпископ подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який "зробив такий рішучий крок з надання Автокефалії Української православної церкви", а також патріарху УПЦ КП Філарету.

"Він є нашим духовним наставником і буде надалі допомагати нам спільно розбудовувати нашу Єдину церкву", – наголосив глава.

Єпископ Епіфаній закликав усіх до єднання. Він підкреслив, що "помісна православна церква, визнаною вірою та правдою, служитиме українському народові".

Вона молитиметься і вестиме його шляхом спасіння. Двері нашої церкви відкритті для всіх. Ми закликаємо всіх до єднання. Ми закликаємо всіх бути в цій визнаній Єдиній помісній православній церкві,

– сказав він.

Глава Української православної церкви також зазначив, що попереду ще багато роботи.

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"Передусім завершити цю справу єднання українського православ’я. Молитись про припинення війни та панування в Україні справедливого миру. Нехай нам у цьому допоможе Господь Бог з молитвами усіх українських святих", – наголосив Епіфаній.



Промова Глави Єдиної української православної церкви митрополита Епіфанія:

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році.



Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.