18:50
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Глава Єдиної української православної церкви вперше звернувся до українців

      1679 Читать новость на русском
      Глава Єдиної української православної церкви вперше звернувся до українців
      Глава Єдиної української православної церкви вперше звернувся до українців / Фото із відкритих джерел

      Сьогодні справді історична подія – ми зуміли об’єднати три гілки українського православ’я в Єдину помісну православну церкву. Господь почув наші прохання і подав нам довгоочікувану єдність.

      Про це голова новоствореної Української православної церкви митрополит Епіфаній сказав у своїй промові перед українцями на Софіївській площі.

      Читайте також: Єдину помісну православну церкву очолив єпископ Епіфаній

      Єпископ наголосив, що усі українці стали свідками історичної події. Так, сьогодні три гілки українського православ’я об’єднались в Єдину помісну православну церкву.

      Ми подолали всі ці перепони, які були на цьому нелегкому шляху. Ми зуміли засвідчити, що можемо об’єднатися і створити в Україні Єдину помісну православну церкву,
      – сказав Епіфаній.

      Єпископ подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який "зробив такий рішучий крок з надання Автокефалії Української православної церкви", а також патріарху УПЦ КП Філарету.

      "Він є нашим духовним наставником і буде надалі допомагати нам спільно розбудовувати нашу Єдину церкву", – наголосив глава.

      Єпископ Епіфаній закликав усіх до єднання. Він підкреслив, що "помісна православна церква, визнаною вірою та правдою, служитиме українському народові". 

      Вона молитиметься і вестиме його шляхом спасіння. Двері нашої церкви відкритті для всіх. Ми закликаємо всіх до єднання. Ми закликаємо всіх бути в цій визнаній Єдиній помісній православній церкві,
      – сказав він.

      Глава Української православної церкви також зазначив, що попереду ще багато роботи.

      Читайте також: В Україні створили Єдину помісну православну церкву

      "Передусім завершити цю справу єднання українського православ’я. Молитись про припинення війни та панування в Україні справедливого миру. Нехай нам у цьому допоможе Господь Бог з молитвами усіх українських святих", – наголосив Епіфаній.

      Промова Глави Єдиної української православної церкви митрополита Епіфанія:

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році.

      Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      Теги: Новини України Релігія Томос Єдина помісна церква УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сьогодні , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 1177
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 4297
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      сьогодні , 10:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 6017
      Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      сьогодні , 09:30 Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      Михайло Гема 462
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Хакерська атака в Україні: як вберегтися від вірусів
       24 жовтня 2017 , 18:05
      Севілья розгромила мадридський Реал завдяки ударному першому тайму
       27 вересня , 00:53
      Реал визначився з головним тренером
       9 листопада , 17:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук