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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      В УПЦ МП відреагували на участь їхніх ієрархів в Об'єднавчому соборі

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      В УПЦ МП прокоментували участь їхніх ієрархів в Об'єднавчому соборі
      В УПЦ МП прокоментували участь їхніх ієрархів в Об'єднавчому соборі / Фото з відкритих джерел

      В Українській православній церкві московського патріархату не забарилися із реакцією на участь своїх ієрархів в Об'єднавчому соборі. Там кажуть, що ці ієрархи до УПЦ МП більше не належать.

      Про це заявив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), передає BBC Україна.

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      Так, він стверджує, що до ієрархів не будуть приймати жодних санкцій, оскільки до УПЦ МП "вони більше не мають стосунку".

      Ми лише констатуватимемо, що вони перейшли в розкол, і повідомимо помісні церкви, що в диптиху канонічних єпископів України вони більше не значаться,
      – сказав архієпископ.

      Він додав, що посади, які ці ієрархи займали в УПЦ МП, стануть вакантними.

      "У цьому випадку люди самі захотіли відлучити себе від своєї церкви. Нам залишається це лише з сумом констатувати", – відзначив Климент.

      Виступ Президента України Петра Порошенка на Об'єднавчому соборі:

      До слова, о 10 годині 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури. На захід прибули президент Петро Порошенко, міністр культури Євген Нищук і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

      Теги: Новини України Томос Єдина помісна церква Релігія Новини політики УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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