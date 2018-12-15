В УПЦ МП відреагували на участь їхніх ієрархів в Об'єднавчому соборі
В Українській православній церкві московського патріархату не забарилися із реакцією на участь своїх ієрархів в Об'єднавчому соборі. Там кажуть, що ці ієрархи до УПЦ МП більше не належать.
Про це заявив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря), передає BBC Україна.
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Так, він стверджує, що до ієрархів не будуть приймати жодних санкцій, оскільки до УПЦ МП "вони більше не мають стосунку".
Ми лише констатуватимемо, що вони перейшли в розкол, і повідомимо помісні церкви, що в диптиху канонічних єпископів України вони більше не значаться,
– сказав архієпископ.
Він додав, що посади, які ці ієрархи займали в УПЦ МП, стануть вакантними.
"У цьому випадку люди самі захотіли відлучити себе від своєї церкви. Нам залишається це лише з сумом констатувати", – відзначив Климент.
Виступ Президента України Петра Порошенка на Об'єднавчому соборі:
До слова, о 10 годині 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури. На захід прибули президент Петро Порошенко, міністр культури Євген Нищук і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.