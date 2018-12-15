В УПЦ МП отреагировали на участие их иерархов в Объединительном соборе

В Украинской православной церкви Московского патриархата не замедлили с реакцией на участие своих иерархов в Объединительном соборе. Там говорят, что эти иерархи к УПЦ МП больше не принадлежат.

Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), передает BBC Украина.

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Так, он утверждает, что в отношении иерархов не будут принимать никаких санкций, поскольку к УПЦ МП "они больше не имеют отношения".

Мы лишь констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместным церквям, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся,

– сказал архиепископ.

Он добавил, что должности, которые эти иерархи занимали в УПЦ МП, станут вакантными.

"В этом случае люди сами захотели отлучить себя от своей церкви. Нам остается это только с грустью констатировать", – отметил Климент.

Выступление Президента Украины Петра Порошенко на Объединительном соборе:

К слову, в 10 часов 15 ноября в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура. На мероприятие прибыли президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук и вице-премьер-министр Геннадий Зубко.