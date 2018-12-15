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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      На Соборі православних церков кожен архієрей, клірик і мирянин має голос, – Єленський

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      Історії відомі собори, які тривали не тільки місяцями, але й роками. Але цей Собор завершиться швидше. Просто всі з усіма домовитися не можуть, а отже предстоятелем Автокефальної церкви буде обраний найдостойніший.

      Про це розповів у прямому ефірі 24 каналу народний депутат та релігієзнавець Віктор Єленський.

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      За його словами, не так просто прийняти Статут, де будуть міститися положення, які відображатимуть Томос Вселенського патріарха.


      Віктор Єленський

      А також, додав нардеп, положення, які затвердять, що українська церква буде повністю автокефальною, а не такою, яку описують російські ЗМІ.

      Українська церква буде входити в родину православних церков, у якій є центр згоди. І цим центром згоди є Вселенський Константинопольський престол,
      – наголосив Віктор Єленський.

      Нагадаємо, о 10 годині 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати предстоятеля Єдиної помісної церкви. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.

      Теги: Новини України Томос Єдина помісна церква Релігія Собор
      Джерело: 24 канал
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