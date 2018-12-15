На Соборе православных церквей каждый архиерей, клирик и мирянин имеет голос, – Еленский

Истории известны соборы, которые длились не только месяцы, но и годы. Но этот Собор завершится быстрее. Просто все со всеми договориться не могут, а значит предстоятелем Автокефальной церкви будет избран достойный.

Об этом рассказал в прямом эфире 24 канала народный депутат и религиовед Виктор Еленский.

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По его словам, не так просто принять Устав, где будут содержаться положения, отображающие Томос Вселенского патриарха.



Виктор Еленский

А также, добавил нардеп, положения, которые утвердят, что украинская церковь будет полностью автокефальной, а не такой, которую описывают российские СМИ.

Украинская церковь будет входить в семью православных церквей, в которой есть центр согласия. И этим центром согласия является Вселенский Константинопольский престол,

– отметил Виктор Еленский.

Напомним, в 10 часов 15 ноября в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать предстоятеля Единой поместной церкви. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.