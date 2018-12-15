Глава Единой украинской православной церкви впервые обратился к украинцам

Сегодня действительно историческое событие – мы сумели объединить три ветви украинского православия в Единую поместную православную церковь. Господь услышал наши просьбы и подал нам долгожданное единство.

Об этом глава новосозданной Украинской православной церкви епископ Епифаний сказал в своей речи перед украинцами на Софиевской площади.

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Епископ подчеркнул, что все украинцы стали свидетелями исторического события. Так, сегодня три ветви украинского православия объединились в Единую поместную православную церковь.

Мы преодолели все эти преграды, которые были на этом нелегком пути. Мы сумели показать, что можем объединиться и создать в Украине Единую поместную православную церковь,

– сказал Епифаний.

Епископ поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, который "сделал такой решительный шаг по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви", а также патриарха УПЦ КП Филарета.

"Он является нашим духовным наставником и будет в дальнейшем помогать нам совместно строить нашу Единую церковь", – подчеркнул глава.

Епископ Епифаний призвал всех к единению. Он подчеркнул, что "поместная православная церковь, признанной верой и правдой, будет служить украинскому народу".

Она будет молиться и вести его путем спасения. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к единению. Мы призываем всех быть в этой признанной Единой поместной православной церкви,

– сказал он.

Глава Украинской православной церкви также отметил, что впереди еще много работы.

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"Прежде всего завершить это дело единения украинского православия. Молиться о прекращении войны и господстве в Украине справедливого мира. Пусть нам в этом поможет Господь Бог по молитвам всех украинских святых", – подчеркнул Епифаний.

Что известно о митрополите Епифание?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал на том, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.

Объединительный собор Единой поместной церкви: онлайн-трасляция