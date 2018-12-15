В Украине создали Единую поместную православную церковь: появилась первая реакция РПЦ

В РПЦ заявили, что Украинская православная церковь Московского патриархата не будет прекращать своей деятельности и после создания в Украине единой автокефальной поместной православной церкви.

Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, пишет ТАСС.

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Так, в РПЦ убеждены, что "каноническое православие" в Украине якобы "изменилось еще больше".

Русская православная церковь молится во всей своей полноте за всестороннее укрепление Украинской православной церкви под руководством Онуфрия,

– утверждают там.

Представитель Кирилла подчеркнул, что Украинская православная церковь не остановит свою работу в Украине. При этом Волков считает, что в церковной жизни Украины после Объединительного собора "ничего не изменилось".

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

Что известно про митрополита Епифания?Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он является очень молодым предстоятелем церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден относительно существования в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.