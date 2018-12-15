Вселенский патриарх благословил главу Православной церкви Украины

Вселенский патриарх Варфоломей разговаривал с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием, поздравил его с избранием предстоятелем Православной Церкви Украины и благословил.

Об этом архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) сообщил в Facebook.

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Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил и благословил новоизбранного Предстоятеля Поместной Церкви,

– написал он.

Как сообщает ВВС-Украина, новоизбранный митрополит Киевский Епифаний позвонил Варфоломею, чтобы сообщить об избрании и попросить благословения. Вселенский патриарх благословил и поздравил митрополита.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

Что известно о митрополите Епифание?

Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.