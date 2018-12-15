УПЦ КП и УАПЦ самораспустились перед Объединяющим собором, – СМИ

Перед заседанием Объединительного собора в Киеве Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь приняли решение о самороспуске.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.

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Так, делегации Киевского патриархата и УАПЦ перед Собором на отдельном заседании приняли решение о самороспуске. Именно этим и была спровоцирована задержка с началом самого Объединительного собора.

Добавим, что в России уже успели прокомментировать создание Единой поместной церкви в Украине. В РПЦ убеждены, что "каноническое православие" в Украине якобы "изменилось еще больше".

Напомним, 15 декабря в Украине создали Единую поместную православную церковь. Ее полное название – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний, чью кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

Что известно о митрополите Епифание?

Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.