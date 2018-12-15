УПЦ КП та УАПЦ саморозпустилися перед Об'єднавчим собором, – ЗМІ

Перед засіданням Об'єднавчого собору у Києві Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква прийняли рішення про саморозпуск.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела.

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Так, делегації Київського патріархату і УАПЦ перед Собором на окремому засіданні прийняли рішення про саморозпуск. Саме цим і була спровокована затримка з початком самого Об'єднавчого собору.

Додамо, що на у Росії вже встигли прокоментувати створення Єдиної помісної церкви в Україні. В РПЦ переконані, що "канонічне православ’я" в Україні нібито "змінилось ще більше".

Нагадаємо, 15 грудня в Україні створили Єдину помісну православну церкву. Її повна назва – Українська помісна автокефальна православна церква. Її очолив митрополит Епіфаній, чию кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.