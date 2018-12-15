Люди різних конфесій та з сльозами на очах: як українці чекали оголошення глави Помісної Церкви

В Україні обрали предстоятеля Єдиної помісної православної церкви. 4 години тривав Об'єднавчий собор в Софії Київській.

На ньому обрали Митрополита Епіфанія очільником єдиної української православної церкви.

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Тепер він разом з Президентом поїде в Константинополь за Томосом, це станеться на початку січня, очікують на свят Вечір.

З самого ранку люди з усієї країни з'їжджалися на Софійську площу в очікуванні історичної події. Адже о 10 ранку розпочався Об'єднавчий собор, де мав бути обраний голова майбутньої єдиної української церкви і затверджений її статут.

Дуже важлива подія для нашої неньки України. Ми за стільки років нарешті добилися незалежної української православної церкви,

– сказав вірянин.

З'їхались люди не лише з різних міст, а й різних конфесій.

Я взагалі відвідую греко-католицьку церкву, але радий бути тут і підтримую автокефальну православну церкву,

– заявив греко-католик з Івано-Франківська.

Як не дивно, були й такі, кого звозили автобусами добровільно-примусово. Але о 10, як і планували, нічого так і не почалось. Хоч священнослужителі й екзархи були готові – чекали на президента. Піднесений дух на площі віряни підтримували гімном.

На сцені виступили й відомі прихильники Собору, зокрема й політв'язень і філософ Ігор Козловський. Гарант конституції прибув лише близько полудня.

Його Всесвятістю було заявлено, що Російська православна церква не має канонічних прав щодо православної церкви в Україні. Наголошую, Україна не була, не є, і не буде канонічною територією російської церкви,

– заявив Порошенко

Собор в Софії відбувався за зачиненими дверима. Обирати очільника української православної церкви приїхало 10 єпископів від Московського патріархату, 42 – з Київського і 12 – від автокефальної церкви, усього 64. З кожним – по одному священику і мирянину. Після першого туру обрали трьох основних кандидатів. А ще через деякий час знову урочисто задзвонили дзвони Софії.

У супроводі перших осіб держави до людей виходить і новообраний глава єдиної Української Православної церкви – молодий представник Київського патріархату митрополит Епіфаній. Люди вітали його зі сльозами на очах.

Я б хотів закликати всіх наших співбратів, архиєреїв і всіх вірних до новоствореної Української православної церкви. Наші двері відкриті для всіх,

– наголосив глава Української православної церкви Епіфаній.

Вірян ж закликають не боятися змін.

Всі як молились одному Богу, так і будуть молитись, як всі носили один православний хрест, так і будуть носити. Тільки тепер, якщо ви будете христити дитину, вам не треба питати чи куми з різних церков. Вони всі з української помісної церкви. Вам ніхто не заборонить і не скаже, якщо ваша дитина хрещена не в канонічній церкві, вона горітиме в пеклі,

– прокоментував член ініціативної групи з підготовки Томосу Мирослав Гай.

Чи затягнеться Собор – невідомо. Адже священнослужителі ще затверджуватимуть статут. З досвіду інших країн, процес затягувався іноді й на місяці.