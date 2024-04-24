Чи зміняться тарифи

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, в коментарі для 24 Каналу раніше повідомляв, що проєкт рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, однак його ще не ухвалено. Він також наголосив, що попередньо не планується зміна тарифів на воду у травні.

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Олег Попенко Експерт з питань ЖКП На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.

Де тарифи вже зросли

Від початку року деякі водоканали заявили про збільшення плати за обслуговування. Наприклад, у "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання для мешканців без комерційних вузлів обліку зросла на 38%, досягнувши 19,63 гривні. У будинках з лічильниками цей тариф збільшився на 6% і становить тепер 31,15 гривні. Щодо водовідведення, для споживачів без лічильника тариф піднявся до 39,26 гривні, а для тих, у кого вони є, до 50,78 гривні.

У Нововолинську місцева влада також вирішила підвищити тарифи на воду на засіданні виконавчого комітету на початку 2024 року.

Таке ж рішення прийняли й у "Бориспільводоканалі".

Згідно з проєктом НКРЕКП, постачальники холодної води мали пройти перший етап підвищення вартості тарифу ще з 1 квітня, а другий – з 1 липня.