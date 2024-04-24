Чи дійсно скасовують платіжки

У відео розповідається, що платіжки скасують не тільки для пенсіонерів, а також, для інших уразливих категорій населення. Зокрема для багатодітних сімей, безробітних, осіб з інвалідністю та членів сімей військовослужбовців.

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Насправді вказана інформація є фейковою. Щобільше, небезпечною для абонентів. У відео вказано, що для відмови від сплати за доставку газу, потрібно перейти у спеціальний телеграм-канал.

Через заповнення нібито заяви, шахраї отримали особисті дані довірливих користувачів. У тому числі і доступ до банківських рахунків.

Зверніть увагу! Для того, аби громадяни вірили у фейк, було використано ШІ та ім'я одного з великих українських телеканалів.

Хто насправді може не платити за доставку

Не оплачувати доставку, можуть громадяни, які не використовували газ торік, через його часткове або повне відключення. Надалі вартість транспортування буде обраховуватись інакше.

До уваги буде братись лише фактично використана сировина. Тариф на доставку змінюється в залежності від облгазу і становить від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр.