На скільки можна збільшити свої виплати

Основний розмір пенсії може зрости залежно від додаткового стажу (відстрочки виходу на відпочинок):

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якщо відстрочка до 60 місяців – на 0,5% за кожен повний місяць стажу;

якщо відстрочка понад 60 місяців – на 0,75% за кожен повний місяць стажу.

Нарахування таких відсотків починається через місяці після настання пенсійного віку особи.

Наприклад, якщо пенсіонер пропрацював додаткові п’ять років, за кожен рік йому нарахують надбавку у розмірі 6%. У випадку довшої відстрочки надбавка становитиме – 9%.

Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється,

– написали у ПФУ.

Куди звернутися

Про своє бажання відстрочити пенсію варто повідомити ПФУ, адже якщо цього не зробити, виплати призначать автоматично. Якщо даних про стаж у ПФУ немає, але українець продовжує працювати й не вимагає призначити пенсію, вважається, що він ухвалив рішення про відстрочку.

Пенсію з відстрочкою призначають: