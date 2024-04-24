Пенсія по інвалідності ІІ групи
Виплати по інвалідності будь-якої групи залежать від пенсії за віком. Також велике значення має вік особи, страховий стаж та обставини набуття каліцтва.
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Співвідношення виплат по інвалідності до вікових таке:
- І групи – 100% пенсії за віком;
- ІІ групи – 90%;
- ІІІ групи – 50%
Гарантовані мінімальні виплати для пенсіонерів з інвалідністю такі:
- для I групи – 2 760 гривень;
- II та III група, якщо особа не працює – 2 520 гривень;
- особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.
Також варто нагадати, що з березня мінімальна пенсія для військових з ІІ групою складає 12 396 гривень, тоді як для ліквідаторів ЧАЕС з цією ж групою – 11 446,77 гривні.