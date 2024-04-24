Пенсія по інвалідності ІІ групи

Виплати по інвалідності будь-якої групи залежать від пенсії за віком. Також велике значення має вік особи, страховий стаж та обставини набуття каліцтва.

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Співвідношення виплат по інвалідності до вікових таке:

І групи – 100% пенсії за віком;

ІІ групи – 90%;

ІІІ групи – 50%

Гарантовані мінімальні виплати для пенсіонерів з інвалідністю такі:

для I групи – 2 760 гривень;

II та III група, якщо особа не працює – 2 520 гривень;

особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

Нагадаємо! Громадяни з ІІ групою мають набути від 1 до 10 років страхового стажу, залежно від віку, щоб отримати пенсію.

Також варто нагадати, що з березня мінімальна пенсія для військових з ІІ групою складає 12 396 гривень, тоді як для ліквідаторів ЧАЕС з цією ж групою – 11 446,77 гривні.