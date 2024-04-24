Пенсия по инвалидности II группы
Выплаты по инвалидности любой группы зависят от пенсии по возрасту. Также большое значение имеет возраст лица, страховой стаж и обстоятельства приобретения увечья.
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Соотношение выплат по инвалидности к возрастным такое:
- I группы – 100% пенсии по возрасту;
- II группы – 90%;
- III группы – 50%
Гарантированные минимальные выплаты для пенсионеров с инвалидностью такие:
- для I группы – 2 760 гривен;
- II и III группа, если лицо не работает – 2 520 гривен;
- лицо с инвалидностью II или III группы, работающий – 2 093 гривен.
Также стоит напомнить, что с марта минимальная пенсия для военных со II группой составляет 12 396 гривен, тогда как для ликвидаторов ЧАЭС с этой же группой – 11 446,77 гривны.