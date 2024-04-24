Пенсия по инвалидности II группы

Выплаты по инвалидности любой группы зависят от пенсии по возрасту. Также большое значение имеет возраст лица, страховой стаж и обстоятельства приобретения увечья.

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Соотношение выплат по инвалидности к возрастным такое:

I группы – 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90%;

III группы – 50%

Гарантированные минимальные выплаты для пенсионеров с инвалидностью такие:

для I группы – 2 760 гривен;

II и III группа, если лицо не работает – 2 520 гривен;

лицо с инвалидностью II или III группы, работающий – 2 093 гривен.

Напомним! Граждане с II группой должны приобрести от 1 до 10 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, чтобы получить пенсию.

Также стоит напомнить, что с марта минимальная пенсия для военных со II группой составляет 12 396 гривен, тогда как для ликвидаторов ЧАЭС с этой же группой – 11 446,77 гривны.