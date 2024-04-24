Кто может получить надбавку к пенсии

Доплата по возрасту начисляется в месяц, когда пенсионер достигает 70 лет. Впоследствии эти выплаты растут в 75 и 80 лет.

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Исключение составляют случаи, когда день рождения пенсионера происходит уже после начисления пенсии. Тогда надбавка предоставляется в следующем месяце. Главным условием для получения доплаты является то, что пенсия лица меньше 10 340,35 гривен.

Компенсационная выплата предоставляется при условии, что после ее установления ежемесячный размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достигает 10 340,35 гривны,

– объясняют представители ПФУ

Какой размер этой надбавки

Надбавка зависит от возраста лица. Сейчас она такова:

для лиц от 70 до 74 лет включительно предоставляют к пенсии дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.