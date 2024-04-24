Кто может получить надбавку к пенсии
Доплата по возрасту начисляется в месяц, когда пенсионер достигает 70 лет. Впоследствии эти выплаты растут в 75 и 80 лет.
Читайте также В мае у некоторых украинцев автоматически вырастут пенсии
Исключение составляют случаи, когда день рождения пенсионера происходит уже после начисления пенсии. Тогда надбавка предоставляется в следующем месяце. Главным условием для получения доплаты является то, что пенсия лица меньше 10 340,35 гривен.
Компенсационная выплата предоставляется при условии, что после ее установления ежемесячный размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достигает 10 340,35 гривны,
– объясняют представители ПФУ
Какой размер этой надбавки
Надбавка зависит от возраста лица. Сейчас она такова:
- для лиц от 70 до 74 лет включительно предоставляют к пенсии дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.