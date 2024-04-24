На сколько можно увеличить свои выплаты

Основной размер пенсии может вырасти в зависимости от дополнительного стажа (отсрочки выхода на отдых):

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если отсрочка до 60 месяцев – на 0,5% за каждый полный месяц стажа;

если отсрочка более 60 месяцев – на 0,75% за каждый полный месяц стажа.

Начисление таких процентов начинается через месяцы после наступления пенсионного возраста лица.

Например, если пенсионер проработал дополнительные пять лет, за каждый год ему начислят надбавку в размере 6%. В случае более длинной отсрочки надбавка составит – 9%.

Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется,

– написали в ПФУ.

Куда обратиться

О своем желании отсрочить пенсию стоит сообщить ПФУ, ведь если этого не сделать, выплаты назначат автоматически. Если данных о стаже в ПФУ нет, но украинец продолжает работать и не требует назначить пенсию, считается, что он принял решение об отсрочке.

Пенсию с отсрочкой назначают: