На сколько можно увеличить свои выплаты
Основной размер пенсии может вырасти в зависимости от дополнительного стажа (отсрочки выхода на отдых):
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- если отсрочка до 60 месяцев – на 0,5% за каждый полный месяц стажа;
- если отсрочка более 60 месяцев – на 0,75% за каждый полный месяц стажа.
Начисление таких процентов начинается через месяцы после наступления пенсионного возраста лица.
Например, если пенсионер проработал дополнительные пять лет, за каждый год ему начислят надбавку в размере 6%. В случае более длинной отсрочки надбавка составит – 9%.
Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется,
– написали в ПФУ.
Куда обратиться
О своем желании отсрочить пенсию стоит сообщить ПФУ, ведь если этого не сделать, выплаты назначат автоматически. Если данных о стаже в ПФУ нет, но украинец продолжает работать и не требует назначить пенсию, считается, что он принял решение об отсрочке.
Пенсию с отсрочкой назначают:
- со следующего дня после полного месяца страхового стажа - если лицо обратилось в течение трех месяцев с этой даты;
- со дня обращения - если лицо обратилось позже.