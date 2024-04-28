Яка буде погода в останній місяць весни, чи чекати знову аномальної спеки – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.
Зверніть увагу "Тепле, але не спекотне": метеорологиня здивувала прогнозом на літо
Погода на травень
Експертка зауважила, що за розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується що середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України. Тим часом на решті території нашої держави – у межах норми.
Також метеорологиня відповіла, чи можливо, що квітень виявиться теплішим за травень.
Це малоймовірно. А от початок квітня дійсно може бути теплішим, ніж травень в деяких районах України,
– підкреслила Віра Балабух.
Додала, що середня температура травня на значній території України в межах 15 – 18 градусів. А початку квітня цього року середня за добу температура повітря сягала 18 і навіть 20 градусів тепла.
Дізнайтеся також Теплі чи люті: метеорологиня сказала, якими можуть бути наступні зими в Україні
Чи буде навесні +30 градусів
- Спікерка зауважила, що надійний прогноз про те, яких саме значень може досягти температура повітря, синоптики можуть дати лише за 5 діб. Коли йдеться про більший термін, то можна говорити тільки про тенденції, те, як може змінитися температура протягом місяця чи сезону відносно кліматичної норми.
- "Відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні", – підкреслила Балабух.
- Водночас додала, у міру того, як ми наближатимемося до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить +25 градусів, особливо на Півдні.