Яка буде погода в останній місяць весни, чи чекати знову аномальної спеки – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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Погода на травень

Експертка зауважила, що за розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується що середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України. Тим часом на решті території нашої держави – у межах норми.

Також метеорологиня відповіла, чи можливо, що квітень виявиться теплішим за травень.

Це малоймовірно. А от початок квітня дійсно може бути теплішим, ніж травень в деяких районах України,

– підкреслила Віра Балабух.

Додала, що середня температура травня на значній території України в межах 15 – 18 градусів. А початку квітня цього року середня за добу температура повітря сягала 18 і навіть 20 градусів тепла.

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Чи буде навесні +30 градусів

Спікерка зауважила, що надійний прогноз про те, яких саме значень може досягти температура повітря, синоптики можуть дати лише за 5 діб. Коли йдеться про більший термін, то можна говорити тільки про тенденції, те, як може змінитися температура протягом місяця чи сезону відносно кліматичної норми.

"Відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні", – підкреслила Балабух.

Водночас додала, у міру того, як ми наближатимемося до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить +25 градусів, особливо на Півдні.

Цікаво! Максимальна температура повітря у першій половині квітня сягала +25 і навіть в окремих районах +29 градусів тепла. Була на 10 – 15 градусів вищою за кліматичну норму.