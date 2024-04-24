Чи чекати ще аномальної спеки навесні, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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Метеорологиня зауважила, надійний прогноз про те, яких значень може досягти температура повітря, синоптики можуть дати лише за 5 діб.

Коли ж йдеться про більший термін, то можна говорити тільки про тенденції, те, як може змінитись температура упродовж місяця чи сезону відносно кліматичної норми.

Відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні. Проте, у міру того, як ми наближатимемось до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить 25 градусів, особливо на Півдні країни,

– підкреслила Віра Балабух.

До речі, експертка зауважила, що температура, яка спостерігалася в першій половині квітня, характерна для літніх місяців. Вона була замовлена потужним виносом субтропічного повітря, що приніс до України не тільки літнє тепло, а й пил із Сахари.

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