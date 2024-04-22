Якою буде погода в Україні, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.
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Сніг та мороз ще будуть, чи вже ні
Віра Балабух зауважила, що синоптична ситуація змінюється. Тож нас чекають погодні гойдалки й чергові аномалії.
Упродовж цього тижня погоду зумовлюватимуть арктичні повітряні маси. Вони відчутно знизять температуру повітря, особливо максимальну, – стане суттєво нижчою за норму. Втім, мінімальна, попри такий потужний затік холоду, залишиться майже в межах норми.
У деяких районах, особливо на Заході України, нічні температури опустяться нижче нуля, спостерігатимуться заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг,
– розповіла експертка.
Однак, зауважила Балабух, така погода є типовою для цього періоду року. Якраз-таки нетиповими є такі дуже високі, практично літні температури, які були на початку квітня.
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З чим була пов'язана аномальна спека
- Експертка зазначила, що перша половина квітня 2024 року в Україні була аномально теплою. Особливо здивувала погода наприкінці березня і на початку цього місяця.
- Максимальна температура повітря сягала 25 і навіть, в окремих районах, 29 градусів тепла. Вона була на 10 – 15 градусів вищою за кліматичну норму.
- Цікаво, що зазвичай така температура характерна для літніх місяців.
- Була зумовлена потужним виносом субтропічного повітря, який приніс до нашої держави не лише літнє тепло, а й пил із Сахари.
Яка буде погода у травні
Балабух зауважила, що за розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується що середня за місяць температура у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України. Тим часом на решті території нашої держави – у межах норми.