Якої ж погоди чекати, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

До слова Температура на 10 – 15 градусів вища за норму: з чим пов'язана аномальна спека у квітні

Після аномальної спеки заморозки та сніг

Метеорологиня зауважила, що синоптична ситуація змінюється. На нас чекають погодні гойдалки й чергові аномалії.

З середини квітня й протягом наступного тижня погоду будуть зумовлювати вже арктичні повітряні маси, що відчутно знизять температуру повітря, особливо максимальну. Вона стане суттєво нижчою за норму. Тим часом мінімальна температура, попри такий потужний затік холоду, залишиться майже в межах норми.

У деяких районах, особливо на Заході України, нічні температури опустяться нижче нуля, спостерігатимуться заморозки, сніжна крупа, мокрий сніг,

– розповіла Балабух.

Водночас експертка наголосила, що така погода є типовою для цього періоду року. Якраз-таки нетиповими є такі дуже високі температури, практично літні, які були на початку місяця.

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Спека як влітку