Какой же погоды ждать, в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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После аномальной жары заморозки и снег после аномальной жары

Метеоролог отметила, что синоптическая ситуация меняется. Нас ждут погодные качели и очередные аномалии.

С середины апреля и в течение следующей недели погоду будут предопределять уже арктические воздушные массы, что ощутимо снизят температуру воздуха, особенно максимальную. Она станет существенно ниже нормы. Между тем минимальная температура, несмотря на такой мощный поток холода, останется почти в пределах нормы.

В некоторых районах, особенно на Западе Украины, ночные температуры опустятся ниже нуля, будут наблюдаться заморозки, снежная крупа, мокрый снег,

– рассказала Балабух.

В то же время эксперт отметила, что такая погода является типичной для этого периода года. Как раз-таки нетипичными являются такие очень высокие температуры, практически летние, которые были в начале месяца.

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