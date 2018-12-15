В Україні створили Єдину помісну православну церкву: хто увійде в Синод

Синод Української православної церкви очолить митрополит Епіфаній. До його складу увійдуть також 12 ієрархів, серед них буде три постійних учасники.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Так, у Синод увійдуть митрополит Київський і всієї України Епіфаній та три постійних учасника – почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Окрім того, туди теж належатимуть митрополити Макарій і Симеон з колишніх УАПЦ і Московського патріархату відповідно.

Інші дев'ять учасників Синоду будуть змінюватися раз на півроку.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.