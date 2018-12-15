23:32
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сьогодні
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      В Україні створили Єдину автокефальну православну церкву: відомі деталі обрання предстоятеля

      266 Читать новость на русском
      Стали відомі деталі обрання предстоятеля Православної церкви України
      Стали відомі деталі обрання предстоятеля Православної церкви України / Офіційний сайт Президента України

      У голосуванні за предстоятеля Єдиної української помісної православної церкви було троє кандидатів. Фаворитами стали Переяславський та Білоцерківський Епіфаній з УПЦ Київського патріархату і митрополит Вінницький та Барський Симеон з УПЦ Московського патріархату.

      Про це розповів директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш в ефірі "Радіо Свобода".

      Читайте також: Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя

      Він розповів, що початково учасникам Собору запропонували перелік з усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія.

      І всі учасники Собору могли позначити того кандидата, якого вони хотіли бачити главою церкви. Тобто, відбулося рейтингове голосування. А потім три учасники, які набрали найбільшу кількість голосів, були внесені в другий бюлетень,
      – розповів деталі Юраш.

      Серед претендентів опинилися митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон від УПЦ МП.

      При цьому представник Мінкульту пояснив, що більше шести архієреїв відмовилися від своїх кандидатур у фінальному голосуванні. Погодився також єпископ Вишгородський і Подільський Володимир від УАПЦ.

      "Якщо не помиляюся, митрополит Єпіфаній отримав 36 голосів, Симеон – 28. Дуже важливо, що велика довіра була до представника УПЦ МП, і це може означати, що у найближчому майбутньому інші архієреї цього патріархату долучаться до нової помісної церкви", – сказав Юраш.

      За його словами, голосування пройшло "абсолютно демократично, вільно, без жодних спекуляцій".

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
      Теги: Новини України Томос Єдина помісна церква Релігія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 грудня: Єдина помісна православна церква в Україні та катастрофа СУ-27
      сьогодні , 22:12 Головні новини 15 грудня: Єдина помісна православна церква в Україні та катастрофа СУ-27
      2265
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      сьогодні , 18:31 Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      3662
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сьогодні , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 3674
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 4611
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук