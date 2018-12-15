В Україні створили Єдину автокефальну православну церкву: відомі деталі обрання предстоятеля

У голосуванні за предстоятеля Єдиної української помісної православної церкви було троє кандидатів. Фаворитами стали Переяславський та Білоцерківський Епіфаній з УПЦ Київського патріархату і митрополит Вінницький та Барський Симеон з УПЦ Московського патріархату.

Про це розповів директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш в ефірі "Радіо Свобода".

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Він розповів, що початково учасникам Собору запропонували перелік з усіх архієреїв, які брали участь у цьому заході, окрім патріарха Філарета і митрополита Макарія.

І всі учасники Собору могли позначити того кандидата, якого вони хотіли бачити главою церкви. Тобто, відбулося рейтингове голосування. А потім три учасники, які набрали найбільшу кількість голосів, були внесені в другий бюлетень,

– розповів деталі Юраш.

Серед претендентів опинилися митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній від УПЦ КП і митрополит Вінницький і Барський Симеон від УПЦ МП.

При цьому представник Мінкульту пояснив, що більше шести архієреїв відмовилися від своїх кандидатур у фінальному голосуванні. Погодився також єпископ Вишгородський і Подільський Володимир від УАПЦ.

"Якщо не помиляюся, митрополит Єпіфаній отримав 36 голосів, Симеон – 28. Дуже важливо, що велика довіра була до представника УПЦ МП, і це може означати, що у найближчому майбутньому інші архієреї цього патріархату долучаться до нової помісної церкви", – сказав Юраш.

За його словами, голосування пройшло "абсолютно демократично, вільно, без жодних спекуляцій".

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.