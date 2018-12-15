В Украине создали Единую автокефальную православную церковь: детали избрания предстоятеля

В голосовании на предстоятеля Единой украинской поместной православной церкви было три кандидата. Фаворитами стали Переяславский и Белоцерковский Епифаний из УПЦ Киевского патриархата и митрополит Винницкий и Барский Симеон из УПЦ Московского патриархата.

Об этом рассказал директор Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в эфире "Радио Свобода".

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Он рассказал, что изначально 200 участникам Собора предложили перечень из всех архиереев, участвовавших в этом мероприятии, кроме патриарха Филарета и митрополита Макария.

И все участники Собора могли обозначить того кандидата, которого они хотели видеть главой церкви. То есть, произошло рейтинговое голосование. А потом три участника, набравшие наибольшее количество голосов, были внесены во второй бюллетень,

– рассказал детали Юраш.

Среди претендентов оказались митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний от УПЦ КП и митрополит Винницкий и Барский Симеон от УПЦ МП.

При этом представитель Минкульта объяснил, что более шести архиереев отказались от своих кандидатур в финальном голосовании. Согласился также епископ Вышгородский и Подольский Владимир от УАПЦ.

"Если не ошибаюсь, митрополит Епифаний получил 36 голосов, Симеон – 28. Очень важно, что большое доверие было к представителю УПЦ МП, и это может означать, что в ближайшем будущем другие архиереи этого патриархата присоединятся к новой поместной церкви", – сказал Юраш .

По его словам, голосование прошло "абсолютно демократично, свободно, без спекуляций".

Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифания:

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

Что известно о митрополите Епифании?

Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.