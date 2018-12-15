Известно официальное название новой церкви Украины и титул предстоятеля

Представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) озвучил официальное название новосозданной автокефальной православной церкви и титул предстоятеля.

Об этом он сообщил в Facebook.

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24 канал писал, что в воскресенье, 16 декабря, новоизбранный предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе. Она начнется в 10 утра.

Архиепископ также отметил правильное официальное название новосозданной украинской церкви. По его словам, название согласно уставу звучит как "Православная церковь Украины".

Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП),

– добавил Евстратий.

Архиепископ также обнародовал титул предстоятеля: "Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины".

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

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Что известно о митрополите Епифании?

Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.