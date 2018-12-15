00:49
16 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Известно официальное название новой церкви Украины и титул предстоятеля

      179 Читати новину українською
      Стало известно название новой украинской церкви
      Стало известно название новой украинской церкви / Официальный сайт Президента Украины

      Представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) озвучил официальное название новосозданной автокефальной православной церкви и титул предстоятеля.

      Об этом он сообщил в Facebook.

      Читайте также: В Украине создали Единую автокефальную православную церковь: известны детали избрания предстоятеля

      24 канал писал, что в воскресенье, 16 декабря, новоизбранный предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе. Она начнется в 10 утра.

      Архиепископ также отметил правильное официальное название новосозданной украинской церкви. По его словам, название согласно уставу звучит как "Православная церковь Украины".

      Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП),
      – добавил Евстратий.

      Архиепископ также обнародовал титул предстоятеля: "Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины".

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифания

       

      Что известно о митрополите Епифании?
      Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ СОЗДАНИЯ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
      •  
      Теги: Новости Украины Томос Единая поместная церковь Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 15 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2260
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук