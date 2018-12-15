Известно официальное название новой церкви Украины и титул предстоятеля
Представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) озвучил официальное название новосозданной автокефальной православной церкви и титул предстоятеля.
Об этом он сообщил в Facebook.
Читайте также: В Украине создали Единую автокефальную православную церковь: известны детали избрания предстоятеля
24 канал писал, что в воскресенье, 16 декабря, новоизбранный предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе. Она начнется в 10 утра.
Архиепископ также отметил правильное официальное название новосозданной украинской церкви. По его словам, название согласно уставу звучит как "Православная церковь Украины".
Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП),
– добавил Евстратий.
Архиепископ также обнародовал титул предстоятеля: "Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины".
Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.
Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифания
Что известно о митрополите Епифании?
Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.
Выбор редакции
-
Благодарил и целовал руки Онуфрию: Александр Усик получил орден от Московского Патриархата15 декабря , 23:29
-
"Мы защищали – так будет в будущем": в Берлине сделали новое заявление по российскому газу15 декабря , 22:27
-
Когда глава Единой поместной православной церкви Украины проведет первую литургию15 декабря , 21:14