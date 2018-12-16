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      Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул митрополита Киевского

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      Глава УПЦ МП Онуфрий
      Глава УПЦ МП Онуфрий / Фото из открытых источников

      Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

      Ранее 24 канал сообщал, что Вселенский патриархат решил лишить голову УПЦ МП Онуфрия титула митрополита Киевского после проведения Объединительного собора Украинской православной церкви.

      Читайте также: Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе

      Как известно из письма, которое прислал Святейший Вселенский патриарх Митрополит Онуфрий, с момента избрания канонического предстоятеля православной церкви Украины он теряет право на этот титул,
      – сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

      Также он добавил, что Московский патриархат, по государственному законодательству, продолжит существовать в Украине, однако "постепенно будет происходить объединение с Украинской церковью тех, кто желает этого добровольно".

      "То есть с точки зрения вселенского православия, присутствие Московского патриархата на территории Украины уже не соответствует канонам, а канонам соответствует как раз пребывания в Украинской поместной православной церкви", – отметил Зоря.

      Смотрите видео: Евстратий Зоря о Единой поместной церкви в Украине и лишении главы УПЦ МП титула

      Добавим, что название вновь объединительной церкви, по уставу, звучит как "Православная церковь Украины". А титул ее предстоятеля – "Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины".

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании:

      Теги: Новости Украины Томос Единая поместная церковь Религия Новости политики УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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