Константинополь решил лишить митрополита УПЦ МП Онуфрия титула: текст документа

После проведения Объединительного собора Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря, Вселенский патриархат решил лишить главу УПЦ МП Онуфрия титула Митрополита Киевского.

Соответствующее письмо Патриарха Варфоломея обнародовал митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко).

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Там отмечается, что Онуфрий носит титул митрополита Киевского с нарушением канонов.

"Мы хотели довести до сведения Вашего Высокопреосвященства эти предварительно принятые решения Матери-Церкви через назначенных нами в Киев экзархов, но, к сожалению, Вы отказались взаимодействовать с ними. Возвращаясь сейчас к тому же вопросу второй раз из-за этого Патриаршьего письма и обращения к Вам как "Высокопреосвященный митрополит Киевский", в форме икономии и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете эклизиологически и канонически носить титул Митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", – говорится в письме Варфоломея.

Но Онуфрию не запретили баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной церкви и посоветовали "не терять связь с Филаретом".

К слову, 7 декабря Синод Украинской Православной Церкви Московского патриархата запретил своим священнослужителям участвовать в Объединительном соборе Украинской православной церкви, который состоится 15 декабря.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. 5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Последние от участия отказываются.

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