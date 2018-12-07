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      Константинополь вирішив позбавити митрополита УПЦ МП Онуфрія титулу: текст документу

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      Онуфрія позбавлять титулу митрополита
      Онуфрія позбавлять титулу митрополита / news.church.ua

      Після проведення Об'єднавчого собору Української православної церкви, який відбудеться 15 грудня, Вселенський патріархат вирішив позбавити голову УПЦ МП Онуфрія титулу Митрополита Київського.

      Відповідний лист Патріарха Варфоломія оприлюднив митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко).

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      Там зазначається, що Онуфрій носить титул митрополита Київського з порушенням канонів.

      "Ми хотіли довести до відома Вашого Високопреосвященства ці попередньо прийняті рішення Матері-Церкви через призначених нами до Києва екзархів, але, на жаль, Ви відмовилися взаємодіяти з ними. Повертаючись зараз до того самого питання вдруге через цей Патріарший лист та звернення до Вас як "Високопреосвященний митрополит Київський", у формі ікономії та милості, ми повідомляємо Вас, що після виборів Предстоятеля Української Церкви органом, котрий складатиметься з кліриків та мирян, Ви не зможете еклізіологічно та канонічно носити титул Митрополита Київського, котрий Ви все одно носите зараз у порушення описаних умов офіційних документів 1686 року", – йдеться у листі Варфоломія.

      Але Онуфрію не заборонили балотуватися на посаду предстоятеля Єдиної помісної церкви та порадили "не втрачати зв'язок з Філаретом". 

      До слова, 7 грудня Синод Української Православної Церкви Московського патріархату заборонив своїм священнослужителям брати участь в Об'єднавчому соборі Української православної церкви, який відбудеться 15 грудня.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Останні від участі відмовляються.

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      Теги: Новини України Релігія Єдина помісна церква Томос УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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