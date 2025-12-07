Про це повідомляє 16-й армійський корпус, пише 24 Канал.

Росіяни продовжують ціленаправлено атакувати критично важливий об'єкт на Харківщині. Ворог обстрілює Печенізьку дамбу.

Військові повідомляють, що Україна заздалегідь оцінила ризики та підготувала кілька планів реагування на випадок критичного ураження дамби. Для забезпечення логістики розроблено й протестовано запасні маршрути руху, які наразі повністю дозволять підтримувати необхідне сполучення.

Водночас українські підрозділи мають необхідні запаси матеріально-технічних засобів, тому навіть тимчасове припинення руху через дамбу не вплине на перебіг бойових дій у цьому районі. У разі потреби інженерні підрозділи готові оперативно відновити переправу, маючи відповідні ресурси та технології.