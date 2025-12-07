Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Дивіться також Де розташоване Печенізьке водосховище, по греблі якого вдарили росіяни: показуємо на карті
Які дороги перекрили після удару?
Росія вдарила по Печенізькому водосховищу на Харківщині у неділю, 7 грудня. Через руйнування греблі тимчасово закрито рух на таких дорогах:
- Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук біля Печеніг,
- Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка біля Старого Салтова.
Наразі об'їзд здійснюється за маршрутом: Чугуїв – Коробочкине – Леб'яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ.
Схема об'їзду на Харківщині / Фото з фейсбуку Служби
На місці працюють спеціалісти, тривають обстеження та першочергові відновлювальні заходи,
– йдеться в повідомленні.
У Службі зазначили, що обмеження ввели через небезпечні ушкодження дорожньої інфраструктури та неможливість безпечного проїзду.
Що відомо про удар по греблі?
Голова громади Гусаров повідомив Суспільному, що окупанти влучили в водосховище ракетою. Опісля Росія знову завдала ударів. Попередньо, обійшлось без постраждалих.
Печенізьке водосховище забезпечує Харків на більш як 70% води. Воно має об'єм у 341 мільйон кубометрів.
Раніше воно вже було ушкоджене після знищення мостів у 2022 році.