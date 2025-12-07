Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Які дороги перекрили після удару?

Росія вдарила по Печенізькому водосховищу на Харківщині у неділю, 7 грудня. Через руйнування греблі тимчасово закрито рух на таких дорогах:

Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук біля Печеніг,

Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук біля Печеніг, Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка біля Старого Салтова.

Наразі об'їзд здійснюється за маршрутом: Чугуїв – Коробочкине – Леб'яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ.

Схема об'їзду на Харківщині / Фото з фейсбуку Служби

На місці працюють спеціалісти, тривають обстеження та першочергові відновлювальні заходи,

– йдеться в повідомленні.

У Службі зазначили, що обмеження ввели через небезпечні ушкодження дорожньої інфраструктури та неможливість безпечного проїзду.

Що відомо про удар по греблі?