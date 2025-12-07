Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Какие дороги перекрыли после удара?
Россия ударила по Печенежскому водохранилищу на Харьковщине в воскресенье, 7 декабря. Из-за разрушения плотины временно закрыто движение на таких дорогах:
- Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук возле Печенег,
- Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка возле Старого Салтова.
Сейчас объезд осуществляется по маршруту: Чугуев – Коробочкино – Лебяжье – Приморское – Хотомля – Волчанск.
Схема объезда на Харьковщине / Фото с фейсбука Службы
На месте работают специалисты, продолжаются обследования и первоочередные восстановительные мероприятия,
– говорится в сообщении.
В Службе отметили, что ограничения ввели из-за опасных повреждений дорожной инфраструктуры и невозможности безопасного проезда.
Что известно об ударе по плотине?
Председатель общины Гусаров сообщил Общественному, что оккупанты попали в водохранилище ракетой. После Россия снова нанесла удары. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Печенежское водохранилище обеспечивает Харьков на более чем 70% воды. Оно имеет объем в 341 миллион кубометров.
Ранее оно уже было повреждено после уничтожения мостов в 2022 году.