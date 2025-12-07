Відповідний коментар для 24 Каналу надав очільник Печенізької громади Олександр Гусаров.

До теми Не лише гребля: росіяни також пошкодили міст у Старому Салтові

Що відомо про повторні удари росіян по греблі?

Монітори писали про нову атаку окупантів на греблю Печенізького водосховища та вибухи в регіоні близько 13:30.

Гусаров підтвердив повторний обстріл об'єкта окупантами й зазначив, що удар частково зруйнував греблю.

Унаслідок атаки зафіксовані пошкодження, фахівці оцінюють ситуацію, працюють над ліквідацією наслідків,

– сказав він.

Довідково: Площа водойми становить 86,2 квадратних кілометрів, її довжина сягає 65 кілометрів, ширина коливається від 300 до 3000 метрів, а глибина – від 4,5 до 20 метрів. Площа водозбірного басейну – 8400 квадратних кілометрів. Назву Печенізьке водосховище отримало від селища Печеніги, розташованого приблизно за неподалік від Харкова, оскільки саме поруч із ним зведена гребля.

Зауважимо, що перед цим російські війська ракетою вгатили по цьому водосховищу ракетою. Повідомлялося, що рух транспорту поблизу греблі тимчасово заблоковано.

Важливо! Печенізьке водосховище є основним джерелом водопостачання Харкова, забезпечуючи понад 70% води міста.

Окрім того, на схемах об'їзду також вказано, що пошкоджено два мости, зокрема міст у Старому Салтові на дорозі Т-21-04.

Що відомо про обстріл селища Печеніги на Харківщині?