Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Дивіться також У Печенігах нові вибухи: після обстрілу греблі росіяни вдарили балістикою
Що відомо про пошкодження мосту?
У неділю, 7 грудня, Росія завдала кількох ракетних ударів по Харківщині. Внаслідок атаки зруйновано греблю біля населеного пункту Печеніги.
В результаті обстрілу призупинено рух двома дорогами у регіоні. Крім того, на схемі об'їзду зазначено руйнування двох мостів, один з них у Старому Салтові на автодорозі Т-21-04.
Схема об'їзду на Харківщині / Фото з фейсбуку Служби
Наразі водії можуть об'їхати пошкоджені ділянки таким маршрутом: Чугуїв – Коробочкине – Леб'яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ.
Обмеження введені у зв'язку з ворожим обстрілом, що призвів до небезпечних пошкоджень дорожньої інфраструктури та неможливості безпечного проїзду,
– йдеться в повідомленні.
На місцях працюють необхідні служби. Як додали фахівці, вони оглядають ділянку та здійснюють першочергове відновлення.
Росія вдарила по греблі: що відомо?
Окупанти атакували селище Печеніги в Харківській області. Вони запускали туди дрони та ракети, зокрема балістику.
Через пошкодження внаслідок ворожого удару по Печенізькій греблі було призупинено рух на дорогах Т-21-11 та Т-21-04.
Печенізьке водосховище забезпечує Харків водою більш ніж 70%. За об'ємом воно складає 341 мільйон кубометрів.