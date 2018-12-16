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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Якою буде новостворена Православна церква України: ЗМІ опублікували статут

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      ЗМІ оприлюднили деталі статуту Православної церкви України
      ЗМІ оприлюднили деталі статуту Православної церкви України / Фото з відкритих джерел

      Новостворена Православна церква України отримає статус автокефальної та управлятиметься відповідно до Томосу та свого статуту. Головною владою у новій церкві вважається Помісний Собор, який власне й буде обирати очільника – митрополита Київського – за поданням Архієрейського Собору.

      Про це мовиться у проекті статуту ПЦУ, передає "РБК-Україна". Як зазначає видання з посиланням на джерела, саме цей варіант статуту було остаточно затверджено на Об’єднавчому Соборі.

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      Відповідно до документу, головною владою у новій церкві вважається Помісний Собор, який маю регулярно скликати митрополит Київський і річний постійний Синод щоп'ять років. Водночас помісний Собор може скликатися екстренно за бажанням предстоятеля церкви.

      Зауважимо, що цей орган обирає митрополита Київського за поданням Архієрейського Собору: кворум становить 2/3 учасників, рішення приймаються простою більшістю. Водночас помісний Собор може приймати зміниув статут, які подає архієрейський Собор, якщо вони "не суперечать духу Томосу".

      Архиєрейський Собор має повноваження засновувати нові єпархії, ліквідовувати або об'єднувати старі, а також визначати межі архієрейських областей. Він може затверджувати список тих, хто має право бути обраним єпископом. Тільки архієрейський Собор може накладати анафему на всіх членів церкви,
      – підкреслюють автори проекті статуту Православної церкви України.

      Також у документі повідомляється, що постійний священний Синод складається з головуючого (митрополита Київського) та дванадцяти єпархіальних архієреїв: пловина Синоду буде переобиратися раз у півроку, і каденція одного члена Синоду складе один рік, тобто ротація буде проходити за принципом Сенату США. Натомість на регулярні зустрічі Синод буде збиратися раз у три місяці.

      Статут, УПЦ, Православна Церква України, релігія, Томос
      Фрагмент статуту автокефальної Православної церкви України 

      "На перехідний період до складу постійного (річного) Синоду постійними членами входять три колишніх предстоятеля церковних груп, які об'єднуються, а у разі неучасті предстоятеля в Об'єднавчому Соборі, постійним членом Синоду є старший за архієрейською хіротонією представник церковної групи, яка об'єднується", – мовиться у тексті.

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      Відтак, це означає, що що постійними членами Синоду стали колишні предстоятелі УПЦ (КП) Філарет, УАПЦ Макарій і митрополит Вінницький і Барський Симеон з Московського патріархату.

      До слова, Священнослужитель будь-якого сану, остаточно засуджений своєю церковною владою до будь-якого покарання, може апелювати до Вселенського патріарха.

      Членами ПЦУ є всі православні християни країни, незалежно від їх національності. Однак парафіяни українського походження у православній діаспорі підкоряються архієреям Вселенського патріархату. Питання, які є не передбаченими статутом і вимагають статутного регулювання, будуть розглядатися змішаною комісією, призначеною Вселенським патріархом і Автокефальною церквою в Україні, 
      – підсумовується у проекті статуту.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео
       

      Як в Україні створювали Автокефальну помісну православну церкву:

      Теги: УПЦ КП Новини України Томос Єдина помісна церква Релігія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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