Какой будет новообразованная Православная церковь Украины: СМИ опубликовали устав

Новообразованная Православная церковь Украины получит статус автокефальной и управляться будет в соответствии с Томосом и своим уставом. Главной властью в новой церкви считается Поместный Собор, который собственно и будет выбирать главу – митрополита Киевского – по представлению Архиерейского Собора.

Об этом говорится в проекте устава ПЦУ, передает "РБК-Украина" . Как отмечает издание со ссылкой на источники, именно этот вариант устава был окончательно утвержден на Объединительном Соборе.

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Согласно документу, главной властью в новой церкви считается Поместный Собор , который должен регулярно созывать митрополит Киевский и годовой постоянный Синод каждые пять лет. В то же время Поместный Собор может созываться экстренно по желанию предстоятеля церкви.

Заметим, что этот орган избирает митрополита Киевского по представлению Архиерейского Собора : кворум составляет 2/3 участников, решения принимаются простым большинством. В то же время Поместный Собор может принимать изменения в устав, которые подает архиерейский Собор, если они "не противоречат духу Томоса".

Архиерейский Собор имеет полномочия учреждать новые епархии, ликвидировать или объединять старые, а также определять границы архиерейских областей. Он может утверждать список тех, кто имеет право быть избранным епископом. Только архиерейский Собор может накладывать анафему на всех членов церкви,

– подчеркивают авторы проекта устава Православной церкви Украины.

Также в документе сообщается, что постоянный священный Синод состоит из председательствующего (митрополита Киевского) и двенадцати епархиальных архиереев: половина Синода будет переизбираться раз в полгода, и каденция одного члена Синода составит один год, то есть ротация будет проходить по принципу Сената США. Зато на регулярные встречи Синод будет собираться раз в три месяца.



Фрагмент устава автокефальной Православной церкви Украины

"На переходный период в состав постоянного (годового) Синода постоянными членами входят три бывших предстоятеля церковных групп, которые объединяются, а в случае неучастия предстоятеля в Объединительном Соборе, постоянным членом Синода является старший по архиерейской хиротонии представитель церковной группы, которая объединяется ", – говорится в тексте.

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Следовательно, это означает, что что постоянными членами Синода стали бывшие предстоятели УПЦ (КП) Филарет, УАПЦ Макарий и митрополит Винницкий и Барский Симеон из Московского патриархата.

К слову, Священнослужитель любого сана, окончательно осужденный своей церковной властью к любому наказанию, может апеллировать ко Вселенскому патриарху.

Членами ПЦУ являются все православные христиане страны, независимо от их национальности. Однако прихожане украинского происхождения в православной диаспоре подчиняются архиереям Вселенского патриархата. Вопросы, которые не предусмотрены уставом и требуют уставного регулирования, будут рассматриваться смешанной комиссией, назначенной Вселенским патриархом и Автокефальной церковью в Украине,

– заключается в проекте устава.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.



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