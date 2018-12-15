Вселенський Патріархат запросив Епіфанія на вручення Томосу

Вселенський Патріархат оголосив про успішне завершення Об’єднавчого собору та привітав Україну із заснуванням нової Православної автокефальної церкви. Патріарх Варфоломій вручить Томос про автокефалію предстоятелю Української Церкви 6 січня.

Відповідну заяву оприлюднили на сторінці Вселенського Патріархату в Фейсбук.

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"З Божою славою, великою радістю та задоволенням, Вселенський Патріархат оголошує про успішне завершення роботи об'єднуючого Синоду (Собору) – заснуванням нової Православної Автокефальної Церкви в Україні, який відбувся сьогодні в Києві, 15 грудня 2018 року", – мовиться у зверненні.

Митрополит Епіфаній отримає Томос, шо відбудеться 6 січня у Стамбулі після спільної літургії.

У цьому контексті оголошено, що Вселенський Патріарх Варфоломій запросив Його Блаженство Епіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі на велике свято Богоявлення (6 січня – ред.) а також вручення йому Томоса про створення нової сестринської Автокефальної Церкви,

– вказано у документі.

Вселенський патріарх Варфоломій мав розмову новообраним митрополитом Київським Епіфанієм, привітав його з обранням предстоятелем православної церкви України та благословив.

У заяві також повідомляється про те, що новообраний Предстоятель, звернувся до Вселенського Патріарха висловив свою повагу і попросив благословення Матері Церкви на його служіння.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія:

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

Що відомо про митрополита Епіфанія?Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.