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      Вселенский Патриархат пригласил Епифания на вручение Томоса

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      Вселенский Патриархат пригласил Епифания на вручение Томоса
      / Фото из открытых источников

      Вселенский Патриархат объявил об успешном завершении Объединительного собора и поздравил Украину с образованием новой Православной автокефальной церкви. Патриарх Варфоломей вручит Томос об автокефалии предстоятелю Украинской Церкви 6 января.

      Соответствующее заявление обнародовали на странице Вселенского Патриархата в Фейсбуке.

      Читайте также: Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе

      "С Божьей славой, радостью и удовольствием, Вселенский Патриархат объявляет об успешном завершении работы объединяющего Синода (Собора) – образованием новой Православной Автокефальной Церкви в Украине, которое состоялось сегодня в Киеве, 15 декабря 2018", – говорится в обращении.

      Митрополит Епифаний получит Томос 6 января во Стамбуле после совместной литургии.

      В этом контексте объявлено, что Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Его Блаженство Епифания на совместное отправление божественной литургии на Фанаре на большой праздник Богоявления (6 января – ред.), и для выручения ему Томоса о создании новой сестринского Автокефальной Церкви,
      – указано в документе.

      Вселенский патриарх Варфоломей разговаривал вновь митрополитом Киевским Епифанием, поздравил его с избранием предстоятелем Православной Церкви Украины и благословил.

      В заявлении также сообщается о том, что новоизбранный Предстоятель обратился к Вселенскому Патриарху выразив свое уважение и попросил благословения Матери Церкви на его служение.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании:

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

      Что известно о митрополите Епифании?
      Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделения украинского православия еще с начала 90-х годов.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ СОЗДАНИЯ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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      Теги: Новости Украины Томос Единая поместная церковь Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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