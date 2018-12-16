У Криму очікують на жорстку "помсту через Томос": заява архієпископ Климента

15 грудня у Києві під час Об'єднавчого собору було оголошено про створення Єдиної помісної православної церкви. Однак після отримання Томосу про автокефалію в окупованому Криму можуть почати мститись церкві Київського патріархату.

Про це повідомив архієпископ Сімферопольський і Кримський дотеперішньої Української православної церкви (Київського патріархату) Климент (Кущ), передало видання Крим.Реалії.

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За його словами, на одній зустрічі очільник російського "уряду" Криму Сергій Аксьонов казав, що владика Лазар просив не чіпати, тому що є побоювання, що якщо на території Криму будуть якісь протиправні рухи щодо церкви Київського патріархату, це може відобразитися на храмах Московського патріархату на материковій Україні.

"Після отримання Томосу ніщо і ніхто не може стримувати (представників російської влади півострова, – 24 канал), крім Бога. Так, дійсно, можуть бути більш жорсткі дії щодо церкви Київського патріархату після прийняття Томосу", – наголосив архієпископ Климент.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.