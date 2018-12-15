01:01
16 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      В Україні створили Єдину помісну церкву: з'явилася реакція Білорусі

      4204 Читать новость на русском
      Протоієрей Сергій Лепін
      Протоієрей Сергій Лепін / Фото з відкритих джерел

      Білоруська православна церква відреагувала на створення Української помісної церкви та назвала її "розкольницькою".

      Про це заявив голова Синодального інформаційного відділу БПЦ, протоієрей Сергій Лепін, передають російські ЗМІ.

      Читайте також: Дякував та цілував руки Онуфрію: Олександр Усик отримав орден від Московського Патріархату

      За його словами, "ця церква для них, з формальної точки зору, є розкольницькою, і про контакти не може йти мови"

      У Мінську сподіваються, що українська влада дотримається обіцянки і не буде переслідувати представників Української православної церкви Московського патріархату.

      Хочеться сподіватися і на те, що українська влада під переслідуваннями розуміє не тільки фізичні і економічні розправи, але й інформаційно-політичну агресію, від якої прихильники Московської патріархії також повинні бути захищені,
      – заявив протоієрей Сергій Лепін.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Теги: Новини України УПЦ МП Новини Білорусі Томос Єдина помісна церква Релігія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 грудня: Єдина помісна православна церква в Україні та катастрофа СУ-27
      15 грудня , 22:12 Головні новини 15 грудня: Єдина помісна православна церква в Україні та катастрофа СУ-27
      3084
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      15 грудня , 18:31 Єдину помісну церкву очолив митрополит Епіфаній: що відомо про священнослужителя
      3919
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      15 грудня , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 3861
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      15 грудня , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 4677
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Хакерська атака в Україні: як вберегтися від вірусів
       24 жовтня 2017 , 18:05
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Український винахідник показав електромобіль власної розробки: Відео
       13 серпня , 09:53
      Нардеп: питання "євроблях" можуть вирішити на цьому тижні
       5 листопада , 15:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук