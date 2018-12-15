В Україні створили Єдину помісну церкву: з'явилася реакція Білорусі

Білоруська православна церква відреагувала на створення Української помісної церкви та назвала її "розкольницькою".

Про це заявив голова Синодального інформаційного відділу БПЦ, протоієрей Сергій Лепін, передають російські ЗМІ.

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За його словами, "ця церква для них, з формальної точки зору, є розкольницькою, і про контакти не може йти мови"

У Мінську сподіваються, що українська влада дотримається обіцянки і не буде переслідувати представників Української православної церкви Московського патріархату.

Хочеться сподіватися і на те, що українська влада під переслідуваннями розуміє не тільки фізичні і економічні розправи, але й інформаційно-політичну агресію, від якої прихильники Московської патріархії також повинні бути захищені,

– заявив протоієрей Сергій Лепін.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.