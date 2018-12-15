Дякував і цілував руки Онуфрію: Олександр Усик отримав орден від Московського Патріархату

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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Захід "Діти України – майбутнє нації" відбувся 14 грудня в Національному оперному театрі, нагороду йому вручив Митрополит УПЦ Московського Патріархату Онуфрій.



Фото з церемонії

На нагородженні боксер сказав, що треба любити один одного, прощати та поважати, і тоді у нас буде все добре.

Нам даються знаки від Всевишнього, і коли ми починаємо їх бачити – тоді все добре в нашому житті. Талант – це таке гучне слово. 1% таланту, 99% копіткої праці. Працювати, працювати та молитися. І тоді все вийде,

– заявив Олександр Усик.

Нагадаємо, раніше абсолютний чемпіон світу Олександр Усик в ефірі одного з українських телеканалів Олександр Усик підтримав Українську православну церкву Московського патріархату, пообіцявши стати на сторону ченців Києво-Печерської лаври, якщо радикали спробують її захопити.